Gelir İdaresi Başkanlığı netleştirdi; daha önce ödeme yapan veliye yüzde 7 KDV farkı geri ödenecek

Gelir İdaresi Başkanlığı 1 Eylül itibariyle yüzde 8'den yüzde 1'e indirilen özel okul ücretlerindeki KDV'nin fatura kesilmiş olsa bile veliye geri ödeneceğine dair görüş verdi.

Habertürk’ten Rahim Ak'ın haberine göre, GİB, Özel Okullar Derneği'nin sorusuna verdiği yanıtta okulların 1 Eylül'den önce faturası kesilmiş eğitim ücretinin yüzde 7'lik farkının gider faturası ile velilere geri ödeyebileceğini açıkladı. Ancak söz konusu iadenin yapılabilmesi için işlemle ilgili beyanların düzeltilmesi ve fazla veya yersiz hesaplanan verginin satıcı tarafından alıcıya geri verilmesinin şart olduğu da ifade edildi.

Açıklamada 1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilecek eğitim ve öğretim hizmetleri için 1 Eylül 2020 tarihinden önce düzenlenmiş faturalarda yüzde 8 oranında KDV hesaplanarak beyan edilmiş olması halinde, aradaki yüzde 7'lik KDV farkının alıcılara iadesinin gider pusulası düzenlenerek yapılmasının mümkün olduğu bildirildi.

Gider pusulasına işlenebilecek

Eğitim ve öğretim hizmeti veren mükellefler yani okullar ise gider pusulalarındaki KDV tutarlarını belgenin düzenlenerek alıcıya iadenin yapıldığı dönemde indirim konusu yapılabilecek. Bu KDV tutarlarının özel okullarca ilgili dönemde indirim yoluyla giderilememesi halinde, 3065 sayılı Kanunun 29/2 maddesi kapsamında indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde yüklenim KDV olarak dikkate alınması gerektiği de vurgulanarak okulların bu tutarı iade alabileceği açıklandı.

Ancak Gelir İdaresi görüşünde yemek, kahvaltı, servis, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetlerde bu indirimin söz konusu olmayacağı kaydediliyor. Bu hizmetlerde pandemi nedeniyle KDV yılsonuna kadar yüzde 1 düzeyinde.