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Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu; beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri uzatıldı

22 Nisan 2021 21:51

Gelir İdaresi Başkanlığı, katma değer vergisi, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan'a kadar uzattı.

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