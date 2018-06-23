Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk hayatını kaybetti

Mülkiye çevresi ile Maliye ve ekonomi bürokrasisinin sevilen isimlerinden Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Adnan Ertürk kimdir?

Adnan Ertürk, 1968 yılında doğdu. Aslen Kayserili. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı.1985 yılında Ankara Kurtuluş Lisesi’nden, 1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. ABD’de University Of Ilinois’te finans alanında yüksek lisans yaptı.

Memuriyete Sayıştay’da Denetçi Yardımcısı olarak başladı, 15.10.1991 tarihinde Maliye Teftiş Kurulu’na girdi.

Adnan Ertürk, 1995 yılında Maliye Müfettişi, 2001 yılında ise Maliye Başmüfettişi olarak atandı.

2003 yılında Gelirler Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı görevine atandı. Gelir İdaresi Başkanlığı kurulduktan sonra, Gelir İdaresi Grup Başkanı olarak aynı görevine devam etti. Ertürk, 2006 yılı başında Gelir İdaresinde Daire Başkanlığı görevine getirildi. 2007 yılında Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına atanan Ertürk, 2009 yılında Gelir İdaresine Başkan Yardımcısı olarak GİB’e döndü.

Vergi Denetim Kurulu’nun kurulması sonrasında 04.08.2011 tarihinde Vergi Denetim Kurulu’nun ilk başkanı (kurucu başkan) olarak atandı. Bu görevi, Gelir İdaresi Başkanı olarak atandığı 2 Mayıs 2014 tarihine kadar sürdürdü.