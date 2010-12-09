-GELİR İDARESİ BAŞKAN YARDIMCILIKLARINA ATAMA ANKARA (A.A) - 09.12.2010 - Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Dışişleri bakanlıklarındaki bazı görevlere atama yapıldı. Atama kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan yardımcılıklarına Gelir İdaresi Daire Başkanı Hasan Karaçam ile Ankara Vergi Dairesi Başkanı Şinasi Candan atandılar. Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörleri Başkanlığına Gelir İdaresi Daire Başkanı Aziz Özbek getirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yerde Genel Müdür Yardımcısı olan Murat Altıparmak atandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz (Adana) Bölge Müdürü Şahin Taşkın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alındı. Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdür Yardımcılığına Selçuk Ünal, Andlaşmalar Genel Müdür Yardımcılığına Tuncay Babalı, Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcılığına Gürcan Balık getirildi.