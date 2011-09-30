Gelinlikle Hasdal’a gitti, paşaları ağlattı

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Komutanlar karşıladı

Vatan gazetesinin haberine göre, Balyoz davası kapsamında Hasdal Askeri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Deniz Kuvvetleri Harekat Başkan Yardımcısı Tuğamiral Cem Aziz Çakmak’ın kızı Tuğçe Çakmak, önceki gün dünya evine girdi. Nisan ayındaki nikahını babasının tutukluluğu gerekçesiyle ileri bir tarihe erteleyen Çakmak, Üsküdar Evlendirme Dairesi’nde dünyaevine girdi. Kalabalık bir davetli grubunun katılımıyla gerçekleşen nikah törenine gidemeyen Tuğamiral Çakmak, kızının nikahına büyük bir çelenk gönderdi. Kırmızı ve beyaz karanfillerden yapılan çelengin ortasında ise, kocaman bir denizci çapası işareti vardı. Nikah memurunun geline babasının adını sorduğu zaman genç kız “Cem Aziz Çakmak” diye yanıt verince, salondaki davetliler ayağa kalkarak alkışladı.Sade nikah töreninin ardından yeni evli çift, babaları Cem Aziz Çakmak’ın elini öpmek için Hasdal Askeri Cezaevi’nin yolunu tuttu. Gelinliğiyle Hasdal’a giden Tuğçe Çakmak’ı, cezaevinde tutuklu bulunan 56 general ve amiral ile askerler karşılıklı sıralanarak karşıladı. Komutanların karşılıklı ellerini birleştirerek yaptıkları koridorun altından geçerek kendisine gelen kızını ve damadını gören Tuğamiral Çakmak’ın ise gözyaşlarına hakim olamadığı öğrenildi. Cezaevinde bulunan diğer komutanlar da yaşanan duygulu anların ardından gözyaşlarına boğuldu. Kızına sarılan Çakmak’ın, “Biz, dışarda veya içerde olalım, hiçbir şey fark etmez! Dimdik ayaktayız! Önemli olan Türkiye’dir” dediği öğrenildi.