Gelinlik giyme hayalleri huzurevinde gerçekleşti

İbrahim MÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE\'de huzurevinde kalan 66 yaşındaki Sabiha Korkmaz ve 60 yaşındaki Sevim Yalçın, gelinlik giyme hayallerine kavuştu.

Hiç evlenmeyen ve bu nedenle gelinlik giyemeyen yürüme engelli Semiha Korkmaz, ilk kez gelinlik giymenin mutluluğunu yaşarken, aynı huzurevinde kalan ve daha önce bir kez evlenip 10 yıl önce boşanan Sevim Yalçın da yeniden gelinlik giydi.

İlk önce saçları yapılan Korkmaz ve Yalçın\'ın daha sonra gelinlikleri giydirilip makyajları yapıldı. Alkışlar içinde düğün için hazırlanan salona giren iki kadın, çalan müzikle davetliler ve huzurevinde kalan diğer yaşlılarla oynadı. Daha sonra ise kına tepsisi eşliğinde oynanan oyun sonrasında iki gelinin eline kına yakıldı.

2016 yılında Osmaniye Özden Huzurevi\'ne yerleşen ve tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren Sabiha Korkmaz, gelinlik giymenin kendisini mutlu ettiğini belirtirken, Sevim Yalçın ise daha önce gelinlik giydiğini ancak tekrar giymenin güzel bir şey olduğunu ve bu kadar mutlu olmadığını söyledi.

Amaçlarının yaşlıları daha huzurlu ve mutlu bir ortamda, toplumla özdeşim içinde bir hayat yaşatmaya çalıştıklarını belirten Huzurevi Müdürü Mehmet Sait Adıyaman, \"Semiha teyzemiz bedenen engelli ve ömründe hiç evlenmemiş. Bize evlenmediği için gelinlik giymek istediğini söyledi. Bizde ilgili firma ile görüştük ve bu konuda bizlere çok yardımcı oldular. Bu etkinliği düzenlemeye karar verdik ve ardından Sevim teyzemiz de gelinlik giymek istediğini söyledi. Her iki teyzemizin de bu isteğini bugün yerine getirdik ve bugün çok mutlular.Yaşçılılarımızın bu mutluluğu her şeye bedeldir.\" dedi.

Gelinlik Firması Mağaza Müdürü Mustafa Tatar ise Sabiha Korkmaz ve Sevim Yalçın\'ın gelinlik giyme hayallerini gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Tatar, \"7\'den 70\'e bir gülümseme\' sloganıyla buraya geldik. Teyzelerimizi de amcalarımızı da burada kimi kimsesi kalmamış herkesi yüzünden bir gülümseme tebessüm oluşturmaktı amacımız ve bunu da başardığımıza inanıyorum\" dedi. Yaşlı teyzelerin bu mutlu günleri çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile ölümsüzleştirildi.



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