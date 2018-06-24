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Gelinliğiyle oy kullandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'da, Zeynep Giriklioğlu isimli gelin, düğün törenleri öncesi gelinliğiyle sandık başına giderek, oy kullandı

24 Haziran 2018 16:45

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ\'da, Zeynep Giriklioğlu isimli gelin, düğün törenleri öncesi gelinliğiyle sandık başına giderek, oy kullandı.
Tekirdağ\'da bu akşam dünyaevine girecek olan Zeynep Giriklioğlu, düğün töreni öncesi gelinlikle Süleymanpaşa ilçesindeki Tekirdağ Turizm Otelcilik Meslek Lisesi\'ne gelip, 1424 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Zeynep Girikloğlu, eşi Çağrı Giriklioğlu\'nun İstanbul\'da oy kullanacağını daha sonra düğün için Tekirdağ\'a geleceğini söyledi. Giriklioğlu, seçimlerin Türkiye için hayırlı olmasıni dilediğini belirterek, seçim gününde evlenmelerinin, kendileri için unutulmaz anı olacağını kaydetti. 

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