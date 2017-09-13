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Gelinini bıçaklayan kayınpeder tutuklandı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Kula İlçesi'nde tartıştığı gelini B

13 Eylül 2017 00:07

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Kula İlçesi\'nde tartıştığı gelini B.U.’yu bıçakla yaralayan H.U. tutuklandı.
Olay, dün gündüz saatlerinde meydana geldi. Kula İlçesi\'ndeki bir dinlenme tesisinde otobüs bekleyen B.U. ile yanına gelen kayınpederi H.U. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.U., gelini B.U.\'yu bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan B.U.\'yu gören tesis çalışanları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla önce B.U. Kula Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı, ilk müdahalesinin ardından da Salihli Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.
Gözaltına alınan H.U., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan H.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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