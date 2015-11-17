Gelinine tecavüz etti, tutuksuz yargılandı, 'takdir indirimi'yle 10 yıl hapis cezası aldı

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde gelini 35 yaşındaki S.Y.’ye tecavüz eden 64 yaşındaki Ali Y., ‘takdir indirimiyle‘ 10 yıl hapse mahkum edildi.



Ali Y. 2012 yılı Şubat ayında evde kimsenin bulunmadığı sırada gelinin evine giderek kendisine cinsel saldırıda bulundu. Kayınpederinin kendisinden çay yapmasını istediğini, çay verdikten sonra da saldırdığını söyleyen S.Y., “Beni kovaladı. Kaçarken salondaki üçlü koltuk kırıldı. Beni yakaladı ve tecavüz etti” dedi.

S.Y.’nin annesi olup biteni öğrenince Antalya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde Ali Y. hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı‘ suçundan dava açıldı. Mahkeme, tutuksuz yargılanan Ali Y.’yi önce yedi yıl hapse mahkum etti. Sanık eylemi gelinine karşı işlediği için cezayı yarı oranında artırıp 10 yıl altı aya çıkaran mahkeme, S.Y.’nin ruh sağlığı bozulduğu için cezayı 12 yıla yükseltti.

Ancak sanık hakkında takdir indirimi yapan mahkeme, cezayı 10 yıla düşürdü. Sanığın tutuklanması talebini reddeden mahkeme, Ali Y.’nin adli kontrol altına alınması ve yurtdışına çıkışının yasaklanmasına karar verdi.

Duruşma çıkışı S.Y., sanığa takdir indirimi yapılmasına ve tutuklanma talebinin reddedilmesine üzüldüğünü söyledi. Kadının annesi E.A. ise, “Keşke kızımı evlendirmeseydim de başımıza bunlar gelmeseydi” dedi.