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Gelinin takılarının çalındığı yalanını jandarma ortaya çıkardı

Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Dikili ilçesinde, düğünde takılan takılarının çalındığını öne süren gelin G

14 Mayıs 2018 19:54

Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Dikili ilçesinde, düğünde takılan takılarının çalındığını öne süren gelin G.Y., yalan söylediğinin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alındı.
Deliklitaş Mahallesi\'nde yaşayan G.Y., düğününde takılan altınların çalındığını ve damadın ailesinden şüphelendiği belirterek jandarmaya başvurdu. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.Y.\'nin ifadesi doğrultusunda çalışma başlattı. Kendisinin İstanbul\'da bir hastanede doktor olarak çalıştığını ve oradan ayrıldığını belirten G.Y., daha sonra İzmir\'de ikinci evliliğini yaptığını, düğünde takılan altınların çalındığını söyledi. Ekiplerin İstanbul\'daki hastaneyle bağlantı kurması üzerine G.Y.\'nin jandarmadaki ifadesinde yalan söylediği, doktor olmadığı ve hastanede çalışmadığı belirlendi. Ekipler daha sonra yalanı ortaya çıkan G.Y.\'nin evine gitti, ancak kendisini bulamadı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda G.Y., Menemen ilçesinde yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 3 sahte kimlik bulunurken, valizinde ise 67 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası ile 5 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan G.Y.\'nin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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