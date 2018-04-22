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Gelinin cevabı nikahı iptal ettirdi

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, nikah memurunun "Turgut Dinçer Güneri'yi eş olarak kabul ediyor musunuz" sorusuna gelin Hatice Koşman, "Hayır demek ne mümkün" diye cevap verince nikah memuru nikahı kıymaktan vazgeçti

22 Nisan 2018 17:43

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, nikah memurunun \"Turgut Dinçer Güneri\'yi eş olarak kabul ediyor musunuz\" sorusuna gelin Hatice Koşman, \"Hayır demek ne mümkün\" diye cevap verince nikah memuru nikahı kıymaktan vazgeçti. Gelin ve damadın ikna etmeye çalıştığı nikah memurunu kararından dönmeyince, çıkan gerginliğe polis müdahale etti.
​Turgutlu\'da bir çeyiz mağazasında çalışan Hatice Koşman (24) ile bir firmada bilgisayara veri girişi yaptığı öğrenilen Turgut Dinçer Güneri (26), evlilik kararı aldı. İki genç, dün Turgutlu Belediyesi Nikah Salonu\'nda nikah masasına oturdu. Turgutlu Belediyesi Nikah Memuru Ali Akça\'nın \"Turgut Dinçer Güneri\'yi eş olarak kabul ediyor musunuz\" sorusuna gelin Koşman, \"Hayır demek ne mümkün? Tabi ki, evet\" diye cevap verdi. Bunun üzerine nikah memuru Akça, \"Ben gidiyorum\" diyerek masadan kalktı. Gelin, damat ve misafirlerin ikna etmeye çalıştığı nikah memuru, kararından vazgeçmeyince gerginlik yaşandı. Bunun üzerine nikah memuru Akça, salonun özel güvenlik görevlilerinden polis çağırmalarını istedi. Gelen polis ekipleri de Akça’yı ikna edemeyince nikah işlemleri iptal edildi.
Damat Turgut Dinçer Güneri\'nin yakın çevresine nikah memurunun önce şaka yaptığını zannettiğini belirtip, \"Nikah öncesinde, prosedür hakkında bizi bilgilendirmedi. Sorusuna nişanlımın verdiği cevabın ardından hiçbir açıklama yapmadan da masadan kalkıp, gitti. Kendisi, \'hayır\' kelimesini duyunca masadan kalktığını söylüyor. Sonrasında ne dediysek de ikna edemedik\" dediği belirtildi.

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