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Dünya

'Gelinim olur musun?' ABD'de mahkemelik

'Gelinim Olur musun?' adlı yarışmanın yapımcısı Lütfü Murat Üçkardeşler, programı 'araklayan' Amerikan NBC kanalına dava açtı

17 Aralık 2008 02:00

Türkiye’de "Gelinim Olur musun" adıyla yayımlanan programın yapımcısı Lütfü Murat Üçkardeşler, programı, haklarını satın almadan "Momma’s Boy" adı altında yayınlayan Amerikan NBC kanalı ve yapımcı firma "Ryan Seacreast Productions"’u ABD’de mahkemeye verdi.

Üçkardeşler, New York’ta Federal Mahkeme’de açtığı davada, "Momma’s Boy" (Anasının oğlu) adı altında bu gece ilk kez yayımlanacak olan programın kendisinden çalıntı olduğunu ileri sürdü.

ABD basınına da konu olan dava üzerine açıklama yapan Üçkardeşler’in Amerikalı avukatı Evans Anyanwu; NBC’den bir an önce yayını durdurmasını isteyerek, "NBC’nin bu yaptığı, benim kalkıp American Idol programını çekmemle aynı şey" dedi.

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