Gelini kuaförden almaya gidiyordu, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı; aileler düğünü damatsız yaptı...

Diyarbakır'da evleneceği kadını kuaförden alıp kına törenine giderken aracı durdurularak gözaltına alınan damat Rohat Akboğa, cezası onaylandığı gerekçesiyle cezaevine gönderildi. Yaşananlar karışısında şaşkınlık yaşayan aileler, düğünü damatsız da olsa yaptı.

Lezgin Akdeniz-Devran Toptaş'ın Mezopotamya Ajansı'nda yer alan haberi şöyle:

Diyarbakır’da evlilik hazırlıkları yapan Rohat Akboğa, 5 Nisan günü kına gecesine gitmek üzere evleneceği Sara Başak’ı kuaförden alıp düğün salonuna giderken aracı özel harekat polisleri tarafından durduruldu. Gözaltına alınıp doğrudan Diyarbakır Adliyesi’ne götürülen Akboğa, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ettiği iddiasıyla hakkında açılan davada verilen 3 yıl 9 ay cezanın onanması nedeniyle kararın yüzüne okunmasıyla Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’ne götürüldü.

Damatsız düğün yaptılar

Yaşananlar karşısında şaşkınlık geçiren aileler ise kına ve düğünü iptal etmedi. Adliyeden çıkan aile kına gecesini düzenledikten sonra dün akşam da damatsız düğün yaptı. Bağlar ilçesindeki salonda yapılan düğünde akrabaları ve dostları hazır bulundu. Damat dışında hiçbir şeyin eksik olmadığı düğünde davetliler çalan müzik eşliğinde halay çekti. Düğünün sonunda da geline takı takıldı.

"İnadına düğün yaptık"

Süslenen gelin arabasıyla kuaförden düğün salonuna gelen Sara Başak’a dayısı eşlik etti. Salondakiler Başak’ı zılgıt ve alkışlarla karşıladı. Gelin ve damadın oturma yerinde boş kalan sandalyeye tutuklanan damadın ceketi asıldı. Eşinin tutuklanmasının kendisini üzdüğünü ancak güçlü olduğunu söyleyen Sara Başak, “Bu mutlu günümüze tahammül edemediler. Tutuklamayı bilinçli bir şekilde kına gecesinde yaptılar. Adliyede yaptığımız görüşmeden düğünün yapılmasını istedi ve biz de inadına düğünü yaptık” dedi.

Sosyal medya paylaşımları suç sayıldı

Akboğa’nın ceza almasına neden olan davada, Silopi’de sokağa çıkma yasakları döneminde öldürülen ve cenazesi 7 gün yerde kalan Taybet İnan ve Şırnak’ta cansız bedeni panzer arkasında sürüklenen Hacı Lokman Birlik ile ilgili yaptığı paylaşımlar "örgüt propagandası" sayıldı. Akboğa'nın 2012 yılından bu yana sosyal medyada yaptığı 27 paylaşım ise AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a "hakaret" kabul edildi. Yerel mahkemenin verdiği toplam 3 yıl 9 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi'nce onaylanınca kesinleşmiş oldu.