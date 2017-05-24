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Gelini diplomasını Abdullah Gül'ün elinden aldı

Erdoğan dün İstanbul Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katılmıştı

24 Mayıs 2017 11:04

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün gelini Ayşe Zehra Karadere İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldu. Gül çiftinin katıldığı törende Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da konuşma yaptı. Gelininin diplomasını Gül verdi.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Törenine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrunisa Gül de katıldı.

Gül çiftinin törene katılmasının sebebi mezunlar arasında gelinleri Ayşe Zehra Karadere'nin de bulunmasıydı.

Ödülleri Erdoğan verdi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün oğlu Ahmet Münir Gül'le evli olan Dr. Ayşe Zehra Karadere bugün mezun oldu. Dereceye giren mezunlara diploma ve ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

Gül çifti de toplu fotoğraf çekimi için sahneye çağrıldı. Bu sırada Dr. Ayşe Zehra Karadere de ön sıraya geldi.

Gelinin diplomasını verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müsade isteyen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül gelininin diplomasını bizzat verdi. Hayrunnisa Gül de Ayşe Zehra Karadere'ye sarılıp tebrik etti.

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