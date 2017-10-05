Geline kızıp, kayınpederi öldüren sanığa 26 yıl hapis

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'da, yolda gelini önünden geçtiği için tartıştığı 52 yaşındaki Yunus Kesici\'yi tabanca ile öldüren 51 yaşındaki Naim Özkan\'a, tutuklu yargılandığı davada 26 yıl 15 gün hapis cezası verildi.

Olay, Ekim 2016\'da Taşköprü İlçesi\'ne bağlı Boyundurcak Köyü\'nde meydana geldi. Naim Özkan, iddiaya göre yolda komşusu Yunus Kesici\'nin gelininin önünden geçmesine sinirlendi. Özkan, saygısızlık yaptığını düşündüğü gelinini şikayet etmek için Yunus Kesici\'nin yanına gitti. Çıkan tartışmada Özkan, Kesici\'yi tabanca ile ateş ederek öldürdü.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde tutuklu yargılanan Naim Özkan, karar duruşmasında cezaevinden Sesli Görüntülü Kayıt ve Video Konferans Sistemi (SEGBİS) ile son savunmasını yaptı. Son sözü sorulan sanık Özkan, \"Son sözüm, diyeceğim bir şey yok\" dedi.

Mahkeme heyeti sanık Özkan\'a, \'Kasten adam öldürmek\' suçundan 25, \'Ruhsatsız silah bulundurmak\' suçundan da 1 yıl 15 gün olmak üzere toplam 26 yıl 15 gün hapis cezası verdi.



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