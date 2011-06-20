-GELİN VE DAMAT'A DÜĞÜN GÜNÜ SALDIRDILAR KÜTAHYA (A.A) - 20.06.2011 - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, düğün merasimi sonrası evlerine giderken saldırıya uğrayan gelin ve damat ile 3 yakını, darbedildi. Alınan bilgiye göre, öğretmen oldukları öğrenilen gelin Selin Fedai ve damat Muzaffer Fedai ile yakınları İsmail Ümit Özcan, Burak Özcan, Şerif Halil Kaya, dün gece ilçe merkezindeki düğün merasimi sonrası iki otomobille Göbel köyüne hareket etti. Göbel köyü girişindeki kavşakta otomobilini durdurarak konvoydaki diğer araçları beklemeye başlayan damat Muzaffer Fedai ile alkollü oldukları iddia edilen Bekir S. (32), Hakan K. (29), Atıf K. (29), Mustafa D. (31), İdris E. (27) ve Ömer Faruk F. (29) arasında tartışma çıktı. Zanlılar, tartışma sonrası köye doğru hareket eden gelin ve damadın bulunduğu otomobili araçla takip etti. Konvoydaki araçların köyde durdurulmasının ardından gelinin takılarını gasbetmeye çalıştıkları ileri sürülen zanlılar, bira kutuları, tekme ve yumruklarla gelin, damat ve yakınları olan 3 kişiyi darbederek kaçtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanarak Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılan 5 kişi, tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlılar, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. -DARBEDİLEN DAMAT VE YAKINI, OLAYI ANLATTI- Damat Muzaffer Fedai, gazetecilere olayı şöyle anlattı: ''Köye geldiğimizde otomobilden indim. Saldırganlardan birinin yüzüme yumruk atmasıyla yere düştüm. Bir günlük, hatta birkaç saatlik eşim olduğu için onu korumak amacıyla yerden kalkmak istedim. Yeniden başıma tekme darbesi aldım. Gözlüğüm paramparça oldu. Oturduğum yerden kalkıp ön kapıyı açamadım. Eşim ön kapıyı içeriden eliyle tutuyordu. Çok korkmuştu ve şok halindeydi. Saldırganlardan biri, ön kapıyı açamayınca arka kapıdan girip önce eşimin yüzüne birkaç kez yumruk attı. Arabamın içinde bir şeyler aradığını gördüm. (Bu arabada altın yok) dedi. Daha sonra ben yerde bağırıp yardım isterken köylüler toplandı ve saldırganlar kaçtı.'' Burak Özcan ise araçlarla köye girdiklerinde korna sesi duyduklarını belirterek, ''Araçtan inip baktığımızda Muzaffer'in arabasına arkadan hızlı bir şekilde çarptıklarını gördük. (Arkadaşım ne yapıyorsunuz? Bu arabada gelin var. Düğünden yeni geliyorlar) dedim. Saldırganlardan biri arabadan iner inmez elinde bulunan bira kutusuyla yüzüme vurdu'' dedi. Damadın babası Ahmet Fedai, saldırganların Tepecik beldesinden geçen yoldan Göbel köyüne araçlarıyla ulaşmaya çalışan bazı kişilere daha önce saldırdıklarını öğrendiğini söyledi. Düğün gecesinin saldırganlar yüzünden kendilerine zehir olduğunu belirten Fedai, ''Bu şahısların neden böyle davrandığını bilmiyoruz. Bütün Göbel köylüler, saldırganları tanıyor. Şu anda herkes tedirgin. Sonuna kadar olayın takipçisi olacağız. Adaletin yerini bulacağına inanıyoruz'' diye konuştu.