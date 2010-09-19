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GELİN VE DAMAT YANARAK ÖLDÜ MALATYA (A.A)

19 Eylül 2010 13:03

-GELİN VE DAMAT YANARAK ÖLDÜ MALATYA (A.A) - 19.09.2010 - Malatya'nın Akçadağ ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, aralarında gelin ve damadın da olduğu 6 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Şanlıurfa'dan Samsun'a gelin götüren ve yeni olduğu için üzerinde plaka bulunmayan minibüs, Tavşantepe mevkisi GAP Royal Otel yakınlarında elektrik direğine çarptıktan sonra devrildi. Yanmaya başlayan araçta, damat Hüseyin (44) ve gelin Hedibe (29) ile Hatice (70), İdris, Büşra (14), Enes Ordulu, olay yerinde yanarak öldü. Kazada yaralanan 7 kişi cankurtaranlarla İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirildi. Kazada yanarak ölenlerin cesetleri, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, kazadan sonra yanan araç, Akçadağ Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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