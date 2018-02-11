Gelin ve damat, Bahçeli'nin elini öptü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde partisinin il ve ilçe başkanlarıyla toplantı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'yi kaldığı otelde kendisini gelinlik ve damatlıkla ziyaret eden çifti ağırladı. Bahçeli, elini öpen genç çifte mutluluk diledi.

Partisinin il ve ilçe başkanlarıyla Manavgat\'ta toplantı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün akşam Alanya\'da dünya evine giren MHP İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Sünbül\'ün oğlu Ahmet Sünbül ile eşi Esra Sünbül\'ü kaldığı otelde kabul etti. Düğün öncesi gelinlik ve damatlıkla Devlet Bahçeli\'nin yanına gelen Ahmet ve Esra Sünbül, Bahçeli\'nin elini öptü. MHP eski milletvekilleri Hüseyin Yıldız ve Tarkan Akıllı\'nın da eşlik ettiği çiftle hatıra fotoğrafı çektiren Devlet Bahçeli, mutluluk diledi.

BAHÇELİ FOTOĞRAF ÇEKTİ

Partisinin toplantısı sırasında verilen aralarda çeşitli illerden gelen parti yöneticileriyle sohbet eden Devlet Bahçeli, Kadın Kolları Genel Başkanı Nevin Taşlıçay\'ın cep telefonunu alarak, kadın kolları üyelerinin fotoğrafını çekti. Genel Başkan Devlet Bahçeli fotoğraf çekerken, genel başkan yardımcıları Edip Semih Yalçın, İsmet Büyükataman ve Mehmet Günal da cep telefonu kamerasıyla kendisinin fotoğrafını çekti.



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