Gelin ve damada polis arkadaşlarından kelepçe

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da komiser yardımcısı Tuğrul Baltacıoğlu, Mercan Merve Ayvaz, hayatlarını birleştirdi. Nikah töreninde polisler, meslektaşları damat ve gelini kelepçeledi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği\'nde görev yapan komiser yardımcısı Tuğrul Baltacıoğlu, iktisatçı Mercan Merve Ayvaz ile dünya evine girdi. Adana Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Dairesi\'nde yapılan nikah töreninde damadın şahitliğini Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu yaptı. Törenin ardından Yüzbaşıoğlu, nikah cüzdanını geline verdi. Daha sonra polisler, gelin ve damada kelepçe taktı. Nikahın sonuna kadar kelepçeli kalan yeni evli çift, tebrikleri de böyle kabul etti.

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