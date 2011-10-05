-Gelin tartıştığı kaynanasını öldürdü KASTAMONU (A.A) - 04.10.2011 - Kastamonu'da, tartıştığı gelini tarafından darbedildiği öne sürülen yaşlı kadın hastanede öldü. Kastamonu merkeze bağlı Kurt köyünde, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen ve aynı evde yaşayan 72 yaşındaki Fevkiye A. ile 8 yıllık gelini M.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine gelin M.A'nın, kaynanası Fevkiye A'nın başına önce piknik tüpüyle daha sonra süt düğümüyle vurduğu iddia edildi. Başına aldığı darbeyle yere düşen Fevkiye A. ağır yaralandı. Olayı haber alan jandarma ekipleri eve geldiklerinde yaşlı kadını yerde baygın halde buldu. Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Fevkiye A. yolda hayatını kaybetti. Olay sonrası evden ayrıldığı öğrenilen gelin M.A. ise kısa süre sonra jandarma tarafından yakalandı. 3 çocuk annesi Fevkiye A'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna alındı. Evde olayla ilgili delil arayan jandarma ekipleri, piknik tüpü ve süt güğümüne el koydu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.