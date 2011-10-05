T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gelin tartıştığı kaynanasını öldürdü KASTAMONU (A.A)

05 Ekim 2011 02:49

-Gelin tartıştığı kaynanasını öldürdü KASTAMONU (A.A) - 04.10.2011 - Kastamonu'da, tartıştığı gelini tarafından darbedildiği öne sürülen yaşlı kadın hastanede öldü. Kastamonu merkeze bağlı Kurt köyünde, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen ve aynı evde yaşayan 72 yaşındaki Fevkiye A. ile 8 yıllık gelini M.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma başladı.  Tartışmanın büyümesi üzerine gelin M.A'nın, kaynanası Fevkiye A'nın başına önce piknik tüpüyle daha sonra süt düğümüyle vurduğu iddia edildi. Başına aldığı darbeyle yere düşen Fevkiye A. ağır yaralandı.  Olayı haber alan jandarma ekipleri eve geldiklerinde yaşlı kadını yerde baygın halde buldu. Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Fevkiye A. yolda hayatını kaybetti. Olay sonrası evden ayrıldığı öğrenilen gelin M.A. ise kısa süre sonra jandarma tarafından yakalandı. 3 çocuk annesi Fevkiye A'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna alındı. Evde olayla ilgili delil arayan jandarma ekipleri, piknik tüpü ve süt güğümüne el koydu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24