-GELİN OTOMOBİLİ TAKLA ATTI: 3 ÖLÜ RİZE (A.A) - 25.07.2010 - Rize'de kaldırıma çarpıp devrilen gelin otomobildeki damat, eniştesi ve yeğeni öldü, gelin Demirkıran ile damadın hamile olan ablası da yaralandı. Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Tekkale köyünde düzenlenen kına gecesi ve düğün töreninin ardından evlenen Rahmi Demirkıran ile gelin Canan Demirkıran, damadın ablası Nuriye Kalın'ın eşi Adem Kalın'ın (30) kullandığı 53 DC 004 plakalı otomobil ile gece saatlerinde Rize'deki evlerine gelmek için yola çıktı. Sabah saatlerinde Rize'nin Ardeşen ilçesine ulaşan Kalın yönetimindeki otomobil, söz konusu ilçedeki Karadeniz Sahil Yolu Liman Kavşağı mevkisinde, kontrolden çıkıp kaldırıma çarptıktan sonra devrildi. Kazada araçtaki gelin ve damadın yanı sıra sürücü Adem Kalın ve 2 yaşındaki oğlu Yunus Emre Kalın ile hamile olan eşi Nuriye Kalın (28) yaralandı. Bu kişilerden Rize 82. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan damat Rahmi Demirkıran ile sürücü Adem Kalın ve oğlu Yunus Emre Kalın kurtarılamadı. Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen gelin Canan Demirkıran'ın hayati tehlikesinin bulunduğu, Nuriye Kalın'ın ise genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.