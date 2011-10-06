Gelin Kaddafi'nin pozları internete düştü

T24



Manken gibi poazlar



Sürekli olay oldu



Çocukları darmadağın



Libya'da, 6 ay süren iç savaşın ardından başkent Trablus'un düşmesiyle sırra kadem basan Muammer Kaddafi'nin 8 çocuğu, özel hayatlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.Hannibal Kaddafi'nin geçen hafta muhaliflerin eline geçen laptopundaki en özel kareler dün ilk kez basında yer aldı.Lüksemburg gazetesi Lessentiel'in internet sitesi, Hannibal Kaddafi ve eşi Aline Skaff'ın geçen hafta pornografik oldukları gerekçesiyle sansürlenen fotoğraflarını yayınlandı.Trablus'ta, 36 yaşındaki Hannibal'a ait bir villada ele geçirilen fotoğrafların büyük kısmının başkentte çekildiği kaydedildi. Toplam 25 kareden bazılarının da çiftin yurtdışı tatillerinde çekildiği sanılıyor. Daha önce çocuklarının dadısını kaynar su ile yaktığı ve evlerinde çalışan Türk garson Adnan Tam'ı bıçakladığı bilinen 31 yaşındaki gelin Aline'nin sürekli seksi pozlar verdiği görülüyor.Sabah'ta yer alan haberde; Ağustos ayında eşi Aline ile birlikte Cezayir'e kaçtığı ileri sürülen Hannibal'ın da fotoğraflarda oldukça rahat olduğu gözleniyor. Bikinileri ile cesur pozlar veren Aline bir karede de araba içinde objektife tangasını gösteriyor. Lüks bir yattan çekilen diğer karelerde de Aline iddialı bikinileri ile ünlü mankenler gibi pozlar veriyor.Bir otel odasında çekildiği düşünülen bazı karelerde ise Lübnanlı olan eski manken Aline, yarı çıplak halde yatağa uzanmış halde. Hannibal Kaddafi, bazı karelerde eşine eşlik ederken, bazı kareleri bizzat çekmiş. Eşinin tuvaletini yaparken çekilmiş görüntüsünü bile laptopuna yüklemiş.Hannibal Kaddafi, 2009'da, İngiltere'nin başkenti Londra'da bir otelde eşi Aline'yi dövdüğü iddiası ile gündeme gelmişti. O tarihte İngiliz polisi tarafından gözaltına alınmaktan babasının Libya'daki gücü sayesinde kurtulmuştu. Hannibal'ın unutulmayan bir diğer skandalı da 2008'de İsviçre'nin Cenevre kentinde yaşandı. Hannibal Kaddafi, yanında çalışan bir hizmetçiyi kemerle dövmek suçundan tutuklandı. Ancak babası Kaddafi'nin yoğun baskıları sonrasında serbest kaldı. Muammer Kaddafi daha sonra İsviçre'ye petrol sevkiyatını durdurdu, İsviçre bankalarından milyarlarca dolarını çekti, İsviçre vatandaşlarına vize vermeyi reddetti. Bazı diplomatlarını da ülkeye çağırdı. İsviçre'de minareleri yasaklanması gündeme gelince; Kaddafi, 2010'da bu ülkeye karşı cihad ilan etti. Hannibal Kaddafi, 2005 yılında Paris'te ruhsatsız silah taşıma, 2004 yılında da alkollü taşıt kullanmaktan dolayı yargı ile sorun yaşamıştı. Başkent Trablus'un düşmesinin ardından Kaddafi ailesi darmadağın oldu. Geride görkemli yaşantıları bırakan aile farklı yerlere savruldu. Ağustos ayında Kaddafi'nin eşi Safiye, kızı Ayşe ve oğlu Muhammed, diğer oğlu Hannibal ve eşi Aline ile birlikte Cezayir'e kaçtı.Kaddafi'nin bir diğer oğlu Saidi de Nijer'e sığındı. Kaddafi'nin halefi olarak görülen oğlu Seyfülislam'ın ise hala Libya'da olduğu ve muhaliflere karşı savaştığı biliniyor. Libya'da olduğu düşünülen bir diğer oğul ise Mutaasım. Onun da Seyfülislam ile birlikte savaşa devam ettiği düşünülüyor. Kaddafi'nin çocuklarından Hamis ve Seyfülarap çatışmalarda yaşamını yitirdi.