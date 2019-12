-Gelin Kaddafi'den Türk garsona işkence TRABLUS (A.A) - 07.09.2011 - Kaddafi'nin oğlu Hannibal'ın eşi Aline'ın evinde çalışan Türk garsonu bıçakladığı ortaya çıktı. Garson Adnan Tam (54), Hatay'ın Samandağ ilçesinden Libyalı zengin bir iş adamının evinde çalışacağı vaadiyle yaklaşık 1 yıl önce önce Trablus'a geldiğini belirtti. Trablus'a gelişinin ardından çalışacağı villaya gittiğinde, yanında çalışacağı kişinin Muammer Kaddafi'nin oğlu Hannibal olduğunu öğrendiğini anlatan Tam, burada geçen Şubat ayına kadar sorunsuz çalıştığını söyledi. Tam, Libya'daki isyandan birkaç ay sonra, Türkiye'nin Libya halkının yanında yer alması üzerine Hannibal ve eşi ile adamlarının kendisine yönelik tutumlarının değiştiğini, o günden sonra Hannibal'ın evinde ölüm kalım mücadelesi verdiğini anlattı. Tam, şunları söyledi: ''Türkiye'nin, Misrata'daki yaralı muhalifler için gemi göndermesinin ardından hakaret ve işkence başladı. Nefret ettiler benden. 'Hain Türk' diyerek aşağılıyorlardı. Her günü işkence, horlama ve hakaretle geçirdim. Hannibal ve adamlarından sopayla defalarca dayak yedim. Karısı Aline sinir hastasıydı. O da kolumdan ve sırtımdan bıçakladı. En çok o işkence yapardı. Evden kaçmak çok zordu. Her yerde silahlı adamları vardı. Kaçsan bile o günlerde Trablus onların elinde olduğundan hemen bulurlardı. Ailemle görüştürmüyorlardı. Günde 20 saat çalışıyorduk. Diğer çalışanlara da çok kötü davranıyorlardı. Çocukların dadısı Şveyga Mullah'la aynı evdeydik. Aline'ın, suları kaynatıp başından aşağı döktüğünü gördüm. Onu tuvalette bağlı tutuyorlardı. Bazı yabancı çalışanları konuşmasınlar diye öldürdüler. Hannibal ve eşi, 21 Ağustos'ta muhaliflerin Trablus'a girmeleri üzerine başka bir yere gitti. Ben de villanın tuvaletinin penceresinden kaçtım. O günlerde büyükelçiliğimiz kapalı olduğu için bir camiye sığındım. İmam beni 1 hafta sakladı. Çok iyilik gördüm ondan. Yemek ve yiyecek verdi. Daha sonra bir Türk lokantasında kaldım. Burada, televizyon izlerken büyükelçiliğimizin açılacağı haberini gördüm, açılınca da büyükelçiliğimize sığındım. Kaçmasaydım, konuşmayayım diye beni de öldüreceklerdi.'' Tam, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğine sığınmasının ardından Büyükelçi Ali Kemal Aydın'ın kendisiyle bizzat ilgilendiğini söyledi. Pasaportuna Kaddafi ailesi tarafından el konulduğundan, büyükelçiliğin dönüş için gerekli belgeleri hazırladığına işaret eden Tam, ''Aylardır maaş alamadığımdan hiç param yok. Yol masraflarımı da büyükelçiliğimiz karşılayacak. Sağolsunlar her türlü kolaylığı sağladılar'' dedi.