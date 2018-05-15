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Gelin ile damat nikaha bisikletle geldi

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, bisiklet tutkunu çift, nikahlarına da bisikletle geldi

15 Mayıs 2018 15:43

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, bisiklet tutkunu çift, nikahlarına da bisikletle geldi. Burçin Ölmez ile Ali Serttaş çiftinin nikah salonuna gelişi sırasında İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan da bisiklet kullanarak onlara eşlik etti.
İzmit\'te bisiklet tutkunu Burçin Ölmez ile Ali Serttaş balonlar ve tüllerle süslenen 4 tekerlekli bisikletle nikah salonuna gitti. Yahya Kaptan Mahallesi\'nden Yunus Emre Kültür Merkezi\'ndeki nikah salonuna pedal çeviren Burçin Ölmez ile Ali Serttaş\'a, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan da bisiklet kullanarak eşlik etti. Burçin Ölmez ve Ali Serttaş\'ın nikahlarını kıyan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, \"Gençlerimizin bisiklet sevdalısı olmasına çok sevindim. Çünkü 9 yıldan beri İzmit\'in bisiklet şehri olması için çalışıyoruz. Bunun için 70 bin öğrenciye bisiklet hediye ettik, bisiklet yolları, bisiklet parkları yaptık. Burçin Ölmez ile Ali Serttaş çiftinin nikah masasına bisikletle gelmeleri de çok anlamlıydı. Ben de kendilerine eşlik etmekten büyük mutluluk duydum. Bisiklet sağlık demek, ekonomi demek, mutluluk demektir. Bilimsel araştırmalar bisiklet kullananların daha mutlu ve sağlıklı olduğunu göstermektedir\" dedi.
HERKES BİSİKLET KULLANSIN
Nikah masasına yaklaşık 2 kilometre bisiklet kullanarak gelen damat Ali Serttaş ise, \"Biz günlük yaşantımızda da bisiklet kullanıyoruz. Bisiklet bizim için adeta bir tutkudur. Nikahımıza da bisikletle gelerek bu konuya dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak istedik. İzmit\'in bisiklet şehri olması için örnek projeler yapan Belediye Başkanımız Nevzat Doğan\'a ne kadar teşekkür etsek azdır\" diye konuştu.
Çift nikahlarının kıyılmasının ardından salonun önünde bisiklete binerek ayrıldı.

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