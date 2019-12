'Gelin, Ege'de ortak olalım'

T24 - Erdoğan Akdeniz Ülkeleri ve İklim Değişikliği" konferansı öncesi Yunanistan'ın SKY TV kanalına demeç verdi. Başbakan, 'Ege'de uçuşları NATO denetlesin, birlikte petrol arayalım, kıta sahanlığını çözelim, silahlanma bütçesini azaltalım' önerileri yaptı.





Erdoğan'ın verdiği demeçler Yunanistan'ın Kathimerini gazetesinde yayımlandı. Sabah gazetesinde yer alan haber şöyle:





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ekim Cuma günü düzenlenecek "Akdeniz Ülkeleri ve İklim Değişikliği" konferansına katılmak için Atina'ya gelmeden önce Yunan SKY TV kanalına verdiği özel demecinde Ege'deki gerginliklerin giderilmesi amacıyla bir dizi önerilerde bulundu.Erdoğan, Yunan Sky TV'ye verdiği ve dünkü Kathimerini gazetesinde tam metni yayınlanan özel demecinde Ege kaynaklı anlaşmazlıklarla ilgili soru yağmurunu Atina'ya sunduğu dört öneriyle cevapladı. Erdoğan, Yunanistan'ın en büyük şikayetini oluşturan Türk savaş uçaklarının Ege'deki uçuşları ve Yunan adaları üzerinde "alçak uçuşlar yapması" ile ilgili soruları birer de öneri getirerek şöyle yanıtladı: "Türk savaş uçaklarının Ege'deki uçuşları eskiye oranla azalmıştır. Savaş uçaklarının adalar üzerinde hiç uçmamasından yanayız. Genelkurmay Başkanlığı'nın bu konuda hassasiyeti var. Ancak Yunan uçakları Ege'de, Türkiye'nin kıta sahanlığına kadar varan geniş bir bölgede uçuşlar yapıyor. Kaldı ki, bu karşılıklı uçuşların maliyeti de her iki ülkenin aleyhinde oluyor. Bu nedenle bu uçuşların NATO denetimi altında bulunması gerektiğine inanıyorum. Kamuoyunun da bu konulara askeri açıdan bakmaması gerekir."





BİLGİ ALIŞVERİŞİ



Yunanistan'ın diğer bir şikayetini oluşturan Türk savaş gemilerinin Yunan kara sularına teğet geçmesi ile ilgili sorulara karşı ise Erdoğan şöyle konuştu: "İzledikleri güzergâhlarla tacizde bulunan savaş gemileri varsa bunu bilemiyorum. Savaş gemilerinin izledikleri rotalar hakkında taraflar birbirlerine bilgi vermeli." Erdoğan askeri konularda sağlanacak karşılıklı anlayışların, "her iki ülkenin de silahlanma harcamalarını hafifleteceğine" ve "iki ülkenin birbirine yaklaşması için büyük mesafeler kat etmesine yol açacağını" söyledi. Erdoğan ayrıca TBMM'de alınan kararla Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkartmasını savaş nedeni (casus belli) kabul edeceği ile ilgili Yunanistan'ın kaygılarını değerlendirdi. Erdoğan, her iki ülkenin de barış yolunda adımlar attığını, atılan bu adımların karşılıklı olması gerektiğini, kimsenin savaş arzu etmediğini, 'casus belli' olarak nitelenen hamlelerin yapılmamasına dikkat çekerek; "Geçmişteki saplantıların bir yana bırakılması, gerginliği arzu eden çevrelere kulak verilmemesi ve basının da bu tuzaklara düşmemesi gerekir" şeklinde konuştu.





ORTAK PETROL



Ege kaynaklı anlaşmazlıklara paralel olarak Ege'de petrol ve doğal gaz aranmasından kaynaklanan gerginliklerin giderilmesi için de Erdoğan, Türkiye'nin Ege'de yaptığı araştırmaların "tahrik edici" bir boyutu olmadığını ve bu araştırmaların bütünüyle bilimsel olduğunu anımsattı ve Ege'de "işbirliği yapılması için hiç bir engel görmediğinden" söz etti. Erdoğan, "Ege'nin her iki ülkeye de yarar sağlayacak bir barış ve dostluk havzası olması gerektiğine inanıyoruz" dedi. Erdoğan, Türkiye ile Yunanistan'ın "gerek ulusal çapta gerekse uluslararası düzeyde ortak yatırımlar yapmasını" önerdi.