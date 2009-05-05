Gelin, damat ve imam ölenler arasında

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyünde düğün evine düzenlenen silahlı saldırıda ölenler arasında gelin Sevgi Çelebi, damat Habip Arı ile köy imamı Kazım Ozan'ın da bulunduğu bildirildi.



Bilge köyünde eski muhtar Cemil Çelebi'nin kızı Sevgi Çelebi ile Diyarbakır'da oturan kuzeni damat Habip Arı, dün akşam saatlerinde akrabalarının da katılımıyla mutlu günlerinde bir araya geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen "kirli eller" Sevgi Çelebi ile Habip Arı'nın düğün gününü kan gölüne çevirdi. Yapılan saldırıda gelin Sevgi Çelebi, damat Habip Arı, damadın annesi Kafi Arı, kız kardeşi 4 yaşındaki Ruken Arı (4), evde bulunan köy imamı Kazım Ozan da yaşamını yitirdi. Saldırıda damat ve gelinin yakınlarından 40 kişi de hayatını kaybetti.



Öğretmen uyuyakalınca düğüne gidemedi



Bu arada, yaklaşık 4 yıldır Bilge köyünde öğretmen olarak görev yapan Sadık Akbulut, davetli olduğu düğüne uyuyakaldığı için gidemedi, bu sayede ölümden kurtuldu.



AA muhabirinin telefonla görüştüğü öğretmenin eşi Bedia Akbulut, köy lojmanında oturduklarını, olay saatinde evde bulunduklarını belirterek, şunları anlattı:



"Uzun süredir görev yaptığımız için köydekilerle çok samimiyiz. Çelebi ailesi bizi de düğüne davet etmişti. Ancak eşim dinlenmek için uzanmış ve uykuya dalmıştı. Bende kendisini uyandırmak istemediğim için düğüne gidemedik.



Saat 21.00 sıralarında silah seslerini duyunca uyanan eşim ışıkları hemen kapattı. Çok yoğun şekilde silah sesi duyuyorduk. Sonra silah sesleri kesildi. Dışarı çıktığımızda Çelebi ailesinin evine saldırı yapıldığını ve çok sayıda kişinin öldüğünü öğrendik. Köydeki herkes çok büyük korku yaşıyor. Yaşadıklarımıza inanamıyoruz.



Biz saldırganı görmedik. Köylülerden bazıları saldırganları gördüklerini,4 kişi ve yüzlerinin maskeli olduğunu söylüyor."



Akbulut, köydeki erkeklerin tamamının saldırının ardından Mardin'deki hastanelere gittiğini, bu nedenle köyde sadece kadın ve çocukların kaldığını belirterek, "Bir evde toplanan kadınlar ölenlerin ardından ağıt yakıyor" diye konuştu.



Köy çevresinde güvenlik çemberi



Öte yandan, Mardin il merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunan Bilge köyü girişinde olayın ardından jandarma ekiplerince alınan yoğun güvenlik önlemi devam ediyor. Gelişmeleri takip etmek üzere Diyarbakır ve Mardin'den gelen gazetecilerin köye yaklaşık 500 metre mesafeye kadar yaklaşmasına güvenlik güçlerince izin verildi.

