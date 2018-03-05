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Gelin cinayetinde, tutuklu kayınpedere tahliye

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da oğlu Engin Kaçakoğlu'nun barışma teklifini kabul etmeyen eşi Naime Kaçakoğlu'nu (36) öldürmesine yardım ettiği iddiasıyla 5 aydır tutuklu olan Mehmet Kaçakoğlu, tahliye edildi

05 Mart 2018 18:11

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'da oğlu Engin Kaçakoğlu\'nun barışma teklifini kabul etmeyen eşi Naime Kaçakoğlu\'nu (36) öldürmesine yardım ettiği iddiasıyla 5 aydır tutuklu olan Mehmet Kaçakoğlu, tahliye edildi.
Olay, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü önünde geçen 3 Ekim\'de meydana geldi. Engin Kaçaoğlu, barışma teklifini kabul etmeyen eşi Naime Kaçakoğlu\'nu tabanca ile öldürdü. Engin Kaçakoğlu ve olayda yardımcı olduğu iddiasıyla babası Mehmet Kaçakoğlu tutuklandı. Olay günü oğlunun barışma teklifini gelinine iletttiği öğrenilen Mehmet Kaçakoğlu, güvenlik kamerası kayıtları ve alınan ifadeler doğrultusunda, kuvvetli şüphenin ortadan kalkması nedeniyle 5 aydır tutuklu olduğu Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevi\'nden tahliye edildi.

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