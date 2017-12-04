Gelin, boşanmalarına neden olan kaynanasına tazminat davası açtı!

İstanbul'da, 7 yıl önce Ali G. ile evlenerek Almanya'nın Solingen kentinde yaşamaya başlayan S.G. adlı kadın, kocasını kendisinden kıskanan ve boşanmalarına neden olan kaynanasına tazminat davası açtı.

İstanbul'da, 7 yıl önce Ali G. ile evlenerek Almanya'nın Solingen kentinde yaşamaya başlayan S.G., "Oğlumun yakasından düş. Oğlum yüz tane kadın alsa benden vazgeçmez" diyen kayınvalidesi Medine G.'den 10 bin TL manevi tazminat istedi.

Kıskançlık yüzünden hastanelik olmuş

Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davaya göre Medine G., uyurken "Alim beni bırakıp nasıl gidersin, nasıl evlenirsin" diye sayıklıyordu. Hatta kıskançlık yüzünden fenalaşınca bir hafta hastanelik bile oldu. Oğlu ile gelinin başbaşa kalmaması için türlü türlü yola başvuran Medine G., hatta evlerinin anahtarını bile yaptırıp onlardan habersiz eve girip çıkıyor, yatak odalarına bile girmeye çalışıyordu.

Oğlunu hastalık derecesinde kıskanan ve geline hakaretler yağdıran Medine G., bıçakla intihar edeceği tehdidinde bulunarak oğlunun boşanma davası açmasını sağladı. Sabah gazetesinin haberine göre; Yaşadıkları nedeniyle psikolojisi bozulan S.G. de yuvasını yıkan kayınvalidesi aleyhinde tazminat davası açtı.