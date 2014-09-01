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Gelin arabasındaki bahşiş tartışmasında damadı metrelerce sürükleyip öldürdüler

İstanbul Bahçelievler'de düğün konvoyundan bahşiş isteyenlerle tartışan damat, 200 metre sürüklendi

01 Eylül 2014 22:20

İstanbul Bahçelievler'de düğün konvoyundakiler ile bahşiş isteyenler arasında tartışma çıktı. Gelin arabasından inen damat da tartışmaya katıldı. Yolu kesen aracın içine sarkan damat, sürücünün gaza basmasıyla cama asılı halde yaklaşık 200 metre sürüklenerek feci şekilde can verdi.

DHA'nın haberine göre, Bahçelievler Yenibosna Neval Sokak'ta dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, Aziz Baş (25) ve Sevda Baş çifti beraberindeki konvoyla düğün salonuna yaklaştıkları sırada yolları bir araç tarafından kesildi.

 

Yolu açmayınca tartışma yaşandı

 

Araç içindekiler damat ve yakınlarından bahşiş aldıktan sonra konvoyun önünü tekrar keserek ikinci kez bahşiş istedi. Gelin arabasından inen damat Aziz Baş, diğer araçtakilerle tartışmaya başladı.

Bu sırada yollarını kesen aracın ön camından içeriye sarkan damat aracın hızla hareket etmesi üzerine sürüklenmeye başladı.

Düğün salonuna yaklaşık 50 metre mesafede gerçekleşen olayda, Aziz Baş yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra yere düştü.

 

Hastaneye kaldırılan damat hayatını kaybetti

 

Kanlar içerisinde kalan 25 yaşındaki damat kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayda hayatını kaybeden Aziz Baş'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak memleketi Kastamonu'ya götürüldü.

Damadın ölümüne neden olan araçtakilerin kaçtığı öğrenilirken polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

 

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