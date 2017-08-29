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Gelin arabası görünümlü otomobille uyuşturucu sevkiyatı

Aracın uyuşturucu sevkiyatı için kullanıldığı sanılılıyor

29 Ağustos 2017 15:19

Gelin aracı gibi süslenmiş otomobilde, uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


DHA'nın haberine göre, Denizli'nin Pamukkale Jandarma ekipleri, yol denetimi yaptığı sırada, gelin aracı gibi süslenmiş bir otomobilden şüphelenen jandarma ekipleri, aracı durdurdu.  Arka camında 'Bahar-Çağrı' isimlerinin altında "Hem ömrümde hem ölümde seni seviyorum yazılı aracı kontrol eden ekipler, kristal olarak bilenen 2 gram metamfetamin buldu.

Otomobili kullanan 28 yaşındaki Y.E., gözaltına alındı. Yapılan araştırmada, herhangi bir kimsenin düğünün olmadığı ortaya çıktı. Otomobilin küçük miktarlarda uyuşturucu sevkiyatı için kullanıldığının sanıldığı belirtildi. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Y.E., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

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