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Dünya

Gelin adayı 3, damat adayı 5 yaşında!

Suriye'de yaşayan iki aile 3 yaşındaki Hala ve 5 yaşındaki Halid isimli çocuklarına nişan töreni yaptı...

23 Ekim 2010 03:00

T24 - Suriye'de yaşayan bir aile 3 ve 5 yaşındaki çocukları için nişan töreni yaptı, hatta minikler aileleri tarafından alınan nişan yüzükleri birbirlerine taktılar. Aileleri, çocukların kendi iradeleriyle davrandıklarını öne sürürerek, önümüzdeki 10 yıl evlenmeyeceklerini söylediler.   


Suriyeli Halid'in beş, nişanlısı Hala'nın da ise üç yaşında olduğu söylendi. Gazeteport'ta yer alan haber öyle:




Halid'in babası Cuma Gulf News'e yaptığı açıklamada, "Halid ya da Hala gelecekte fikirlerini değiştirebilir, ama bizim bu aşamada yaptığımızdan mutlu olduklarını biliyoruz. Halid, Hala ile evlenebilmek için 15 yaşına basmayı bekliyor" dedi.

Aileler tatil sırasında çocuklarının birbirlerine aşık olduğunu anlatıyor. Halid tatilden döndüklerinde aşkından hasta bile olmuş! Cuma, "Halid bana ve annesine Hala ile kalmayı ya da onun buraya getirilmesini istediğini söyledi" diyor. Ancak, aile, normal yetişkinler gibi bunu çok küçük yaşta görülebilen çocukluk aşkı vakası olarak görmeyip ciddiye alıp Hala'nın ailesini aramış.

İddiaya göre, Hala da Halid ile aynı durumdaymış. Bunun üzerine üç ve beş yaşlarındaki çocuklarını nişanlamaya karar vermişler.

Cuma, 20 yıllık evliyken karısı ilk ve tek çocuğu Halid'e hamile iken ve hamilelik sorunlu geçerken Halid'i beş yaşında istediği kişiyle nişanlamaya ve 15 yaşına geldiğinde evlendirmeye yemin ettiğini iddia ediyor.



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