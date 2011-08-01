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GELİBOLU'DA ORMAN YANGINI ÇANAKKALE (A.A) 

01 Ağustos 2011 23:45

-GELİBOLU'DA ORMAN YANGINI ÇANAKKALE (A.A) - 01.08.2011 - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde anızlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Alınan bilgiye göre, Karainebeyli köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle anızlık alanda başladığı ve daha sonra ormanlık alana sıçradığı bildirilen yangın, kısa sürede büyüdü. Yangın ihbarının alınmasının ardından, Türk Hava Kurumu'na (THK) ait 4 yangın söndürme ve 1 keşif uçağıyla, 1 helikopter gönderildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Gelibolu, Eceabat, Lapseki ve Edirne'nin Keşan ilçesindeki Orman İşletme Şefliklerine ait çok sayıda arazözle müdahale edildiğini kaydetti.

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