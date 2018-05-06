Gelibolu'daki Rus Anıtı'nda anma töreni

Burak GEZEN- Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'de 1917-18 yıllarında Rusya\'daki devrimden kaçarak Gelibolu\'ya yerleştirilen ve bu topraklarda yaşamlarını yitiren Beyaz Ruslar\'ın anısına yapılan anıtta tören düzenlendi.

Ruslar\'ın Gelibolu\'dan ayrılışı ve burada yaşamını yitirenlerin 97\'nci yılı anma törenine, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Podelyshev, Aziz Andrey Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Vladimir Yakunin, Vakıf Müdürü Vladimir Bushuev, Gelibolu Belediye Başkan Vekili Kemal Tarım ve Rusya’dan gelen konuklar katıldı. Başpiskopos Mikhail tarafından yapılan ayinin ardından, anıta Rus yetkililerce çelenkler bırakıldı. Anıt önünde toplu hatıra fotoğrafı çektirildi. Anıtın yanındaki fotoğrafların sergilendiği müze ziyaret edildi. Anı defteri imzalandı. Gelibolu’da yaşayan Nurcan Erdil, Rus gelininin çocuğu 6 aylık Kaya Erdil ile anıt önünde hatıra fotoğrafı çektirirken, “Hem Rus hem Türk vatandaşı benim torunum. Ama tabi ki önce Türk vatandaşı” dedi.

Ardından Gelibolu Atatürk Kültür Merkezi’ndeki törene geçildi. Buradaki program Türk-Rus dostluğunu ifade eden duygusal konuşmalarla devam etti. Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Podelyshev, Gelibolu’daki anıtın yapılışının 10’ncu yıl dönümü nedeniyle bir araya geldiklerini belirterek, “Bu anıt, sadece kaderin kendisiyle yabancı toprağa gömülenlerin üzüntü yeri değildir. Tarihi olayları hatırlatmakla kalmayıp, aynı zamanda Rus ve Türk halkları arasındaki ilişkilerin anlaşılması açısından paha biçilemez değerdedir. 1920 ve 21 yılları arasında Gelibolu’da yaşanan olaylar, halklarımızın birbirleriyle empati kurma ve sempati duyma yeteneklerinin en güzel örneklerinden birisidir” dedi.

Gelibolu Belediye Başkan Vekili Kemal Tarım ise, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün \'Yurtta sulh, cihanda sulh\' sözlerini hatırlatarak bunun komşu ülkelerle ilişkiler de günümüzde büyük bir anlam ifade ettiğini söyledi. Başkan Vekili Tarım, “Gelibolu’da yapılan Rus Anıtının 10’ncu yıl dönümünde yapılan törene hoşgeldiniz. 1920’de Gelibolu’ya 26 bin Rus gelmişti. Vatanlarından kopmuş, doğdukları yerlerden uzak kalmışlardı. Gelibolu, bir anne gibi davrandı. Müşfik kollarında bu ülkenin insanlarını kucakladı. Bugün dönüp tarihe baktığımızda bu olayı barış, hoşgörü, insan sevgisi adına çok değerli görüyoruz. Ruslar ve Türkler hep birlikte dünyaya barışı haykırabiliriz. Gelibolu’dan dünyaya, barış ve hoşgörü mesajları verebiliriz. Atalarımızın burada verdiği sınavı, dünyada savaşanlara anlatabiliriz. Tüm dünya halkları barış içerisinde bir arada yaşamayı öğrenmeliler” diye konuştu.

Aziz Andrey Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Vladimir Yakunin, “Kendimiz de farkındayız ki, Türkiye ile tarihte çok değişik ilişkilerimiz oldu. Ancak iki milletin anısını yüksekte tutmak ortak amacımız oldu. Maalesef tarihi kimse yeniden yazamaz. Günümüzün tarihini değiştirme şansımız ve gücümüz var. Elimizde olan şey geleceğimizi değiştirmektir. Gelibolu Belediyesi ve Çanakkale Valiliğinin destekleriyle yapılan bu anıt, Türk Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım olmuştur” dedi.

Konuşmaların ardından, Türk ve Rus yetkililer birbirlerine teşekkür plaketi takdim etti. Tören, Rus müzisyen Ludmila Zikina anısına kurulan Rusya Devlet Akademik Müzik Grubunun sahne almasıyla sona erdi.



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