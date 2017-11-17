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Gelibolu'daki ev yangını büyümeden söndürüldü

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde iki katlı bir evin alt katında çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

17 Kasım 2017 21:46

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Gelibolu ilçesinde iki katlı bir evin alt katında çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Camikebir Mahallesi Fikirli Sinan Sokak\'ta Kenan Vuruk\'a (56) ait evde, bugün saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanlan çıktığını görenler durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangında can ya da mal kaybı yaşanmazken, evdeki eşyaların bir kısmı ise kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgil soruşturma başlattı.

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