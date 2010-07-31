T24 LogoT24 Logo
Gündem

GELİBOLU'DA TRAFİK KAZASI: 3 ÖLÜ ÇANAKKALE (A.A)

31 Temmuz 2010 17:10

-GELİBOLU'DA TRAFİK KAZASI: 3 ÖLÜ ÇANAKKALE (A.A) - 31.07.2010 - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki trafik kazasında, 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İsmail Karanfil'in (41) kullandığı 34 R 3493 plakalı otomobil, Bolayır beldesi Baklaburnu mevkisinde, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu, yol kenarındaki tarlaya girerek elektrik direğine çarptı. Sürücü Karanfil ile otomobilde bulunan Hasan Uçar (44)) ve Nejdet Çalışır (38) hayatını kaybetti, Murat Durmaz (28) ile İhsan Gümüş (38) ağır yaralandı. Gelibolu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ardından Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi. Bu arada kazada hayatını kaybeden ve vücudunda herhangi bir ize rastlanmayan Nejdet Çalışır'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kaza yapan otomobilin içinde içki şişelerinin olduğu görüldü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24