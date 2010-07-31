-GELİBOLU'DA TRAFİK KAZASI: 3 ÖLÜ ÇANAKKALE (A.A) - 31.07.2010 - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki trafik kazasında, 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İsmail Karanfil'in (41) kullandığı 34 R 3493 plakalı otomobil, Bolayır beldesi Baklaburnu mevkisinde, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu, yol kenarındaki tarlaya girerek elektrik direğine çarptı. Sürücü Karanfil ile otomobilde bulunan Hasan Uçar (44)) ve Nejdet Çalışır (38) hayatını kaybetti, Murat Durmaz (28) ile İhsan Gümüş (38) ağır yaralandı. Gelibolu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ardından Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi. Bu arada kazada hayatını kaybeden ve vücudunda herhangi bir ize rastlanmayan Nejdet Çalışır'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kaza yapan otomobilin içinde içki şişelerinin olduğu görüldü.