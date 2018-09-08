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Gelibolu'da patlamamış 'top mermisi' bulundu

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesinde, daha önceleri çöplük olarak kullanılan alanda vatandaşlar tarafından patlamamış top mermisi bulundu

08 Eylül 2018 03:02

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesinde, daha önceleri çöplük olarak kullanılan alanda vatandaşlar tarafından patlamamış top mermisi bulundu.
Gelibolu ilçe çıkışındaki Sürek Ovası mevkiinde daha önceden çöplük olarak kullanılan alanda saat 19.30 sıralarında çevredekiler tarafından patlamamış top mermisi bulundu. Toprak zemin üzerindeki mermiyi görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Yapılan inceleme sonucu cismin patlamamış top mermisi olduğu tespit edildi. Çanakkale Savaşları\'ndan kaldığı tahmin edilen top mermisinin detaylı olarak incelenmesi için çalışma başlatıldı.
Öte yandan, top mermisinin kullanılmayan eski çöplük bölgesine nasıl geldiği konusunda araştırmalar sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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