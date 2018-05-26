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Gelibolu'da mezarlıkta kaçak kazıya 5 gözaltı

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, mezarlıkta kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı

26 Mayıs 2018 15:05

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Gelibolu ilçesinde, mezarlıkta kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Gelibolu ilçesi Kavaklıtepe Köyü Mezarlığı\'nda gece yarısı kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma, harekete geçti. Ekipler, mezarlığa düzenlediği operasyonda, 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda tarihi eser niteliği taşıdığı tahmin edilen 6 sikke ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

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