T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gelibolu'da bulunan tarihi eser, New York'ta 3 milyon dolara açık artırmada

Minik heykel kilden yapılmış en iyi 15 figür arasında gösteriliyor

28 Nisan 2017 11:47

Çanakkale'de bulunan 5 bin yıllık tarihi eser ‘Yıldız Avcısı’ bugün New York’ta 3 milyon dolara açık artırmaya çıkarılıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, New York’taki Christie’s müzayede evinde 3 milyon dolardan açıkartırmaya çıkarılan ‘Guennol Stargazer’ (Guennol Yıldız Avcısı) adlı Anadolu bakır çağına ait 23 santimlik kadın heykelinin büyük ilgi görmesi bekleniyor. 

Kilden yapılmış en iyi 15 figür arasında gösterilen 5 bin yıllık minik heykel, şık ve modern tasarımı ile 20’nci yüzyıl başlarında modern sanata en büyük ilham veren sanat eserleri arasında gösteriliyor. Gelibolu Yarımadası’ndan ne zaman kaçırıldığı tam olarak bilinemeyen ‘Guennol Yıldız Avcısı’, Guennol adını  ilk sahibi Gallerli aileden alıyor. 

Halen New York’lu bir koleksiyoncunun sahibi olduğu Yıldız Avcısı 1966 ve 2007 yılları arasında başta New York Metropolitan Sanat Müzesi olmak üzere ABD ve Avrupa’nın pek çok ünlü müzesinde sergilendi. Heykel, ince boynu üzerindeki büyük oval başı yukarıya dönük olduğu için yıldızlara baktığı şeklinde yorumlandığından böyle adlandırılıyor. Müzayede bugün gerçekleştirilecek.

ETİKETLER

geliboluçanakkaleyıldıztarihi esernew yorkhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24