Gelibolu'da bulunan tarihi eser, New York'ta 3 milyon dolara açık artırmada

Çanakkale'de bulunan 5 bin yıllık tarihi eser ‘Yıldız Avcısı’ bugün New York’ta 3 milyon dolara açık artırmaya çıkarılıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, New York’taki Christie’s müzayede evinde 3 milyon dolardan açıkartırmaya çıkarılan ‘Guennol Stargazer’ (Guennol Yıldız Avcısı) adlı Anadolu bakır çağına ait 23 santimlik kadın heykelinin büyük ilgi görmesi bekleniyor.



Kilden yapılmış en iyi 15 figür arasında gösterilen 5 bin yıllık minik heykel, şık ve modern tasarımı ile 20’nci yüzyıl başlarında modern sanata en büyük ilham veren sanat eserleri arasında gösteriliyor. Gelibolu Yarımadası’ndan ne zaman kaçırıldığı tam olarak bilinemeyen ‘Guennol Yıldız Avcısı’, Guennol adını ilk sahibi Gallerli aileden alıyor.



Halen New York’lu bir koleksiyoncunun sahibi olduğu Yıldız Avcısı 1966 ve 2007 yılları arasında başta New York Metropolitan Sanat Müzesi olmak üzere ABD ve Avrupa’nın pek çok ünlü müzesinde sergilendi. Heykel, ince boynu üzerindeki büyük oval başı yukarıya dönük olduğu için yıldızlara baktığı şeklinde yorumlandığından böyle adlandırılıyor. Müzayede bugün gerçekleştirilecek.