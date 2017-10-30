Gelibolu'da 41 Afgan kaçak yakalandı

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Gelibolu İlçesi\'nde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüpheli bir aracın içinde toplam 41 Afgan kaçak yakaladı.

Gelibolu İlçesi\'nde bu sabaha karşı yol kontrolü yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama noktasını fark ederek ana yoldan çıkıp araziye sapan bir aracın peşine düştü. Kovalamaca neticesinde arazide 23 Afgankaçak yakalandı. Kaçakların ifadesi doğrultusunda, bölgede başka kaçakların da olduğunu öğrenen jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmada 18 kaçağı da bir metruk binada saklanırken yakaladı.

Kaçakları Gelibolu\'ya getiren araçtaki 2 organizatör gözaltına alındı.



FOTOĞRAFLI