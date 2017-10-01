Gelibolu Maratonu'nda ödüller verildi

ÇANAKKALE Savaşları\'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası\'nda düzenlenen barış temalı Turkcell Gelibolu Maratonu\'nda şampiyonlara ödülleri törenle verildi. Dünyanın en önemli tematik parkurlarından biri olarak kabul edilen Gelibolu Yarımadası\'ndaki koşuda, 42 kilometrelik parkuru erkeklerde Murat Kaya, kadınlarda da Vesile Yılmaz Anatca ilk sırada tamamladı.

\"Barış için koşuyoruz\" sloganıyla yaklaşık 3 bin sporcunun katılımıyla düzenlenen yarı maratonda ilk üç sırayı, erkeklerde Özkan Yüksel, Erkan Bacak ve Ahmet Bayram, kadınlarda ise Seda Kurtuldu, Jale Başak, Ebru Yazıcıoğlu aldı. Gelibolu Maratonu\'nun 10 kilometrelik halk maratonu etabında ise erkeklerde birinciliği Hasan Tek, ikinciliği Ahmet Şirin, üçüncülüğü Mehmet Aydıngör kazandı. Kadınlar yarışını Elif Polat, Gözde Nur Güvenbaş ve İlayda Aladağ ilk üç sırada bitirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ödül töreninden görüntüler

Haber: Burak GEZEN - Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA) (FOTOĞRAFLI)