Gelibolu fırkateyni korsanların peşinde

NATO Daimi Deniz Görev Grubu emrinde görev yapan TCG Gelibolu Fırkateyni'nin takibi sonucu, 12 deniz haydudunun etkisiz hale getirildiği ve deniz haydutluğunda kullanılan malzemelere el konulduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgi notuna göre, NATO Daimi Deniz Görev Grubu emrinde görev yapan TCG Gelibolu Fırkateyni tarafından, dün saat 12.30'da, Seyşel Adaları'nın kuzeydoğusunda 640 mil mesafede, Liberya bayraklı M/V SAFMARINE CUNENE isimli ticaret gemisine saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen ve şüpheli faaliyetlerde bulunan iki tekne tespit edildi.

Yapılan uyarılar ve manevralar sonucu deniz haydutlarına ait teknelerin durdurulduğu belirtilen bilgi notunda, SAT komandoları tarafından yapılan müdahale sonucu teknelerin içindeki 8 deniz haydudunun etkisiz hale getirildiği, teknelerde bulunan ve deniz haydutluğunda kullanılan malzeme ile saldırı maksatlı 5 bıçağa da el konulduğu kaydedildi.

Bilgi notunda, söz konusu faaliyetin hemen akabinde, TCG Gelibolu'nun bölgede saldırıya uğrayan Malta bayraklı M/V INA isimli gemiye yardım etmek için harekete geçtiği ve deniz haydutlarına ait bir teknenin durdurulduğu vurgulandı.

Bilgi notuna göre, SAT komandoları tarafından kısa süre içerisinde gerçekleştirilen boarding harekatı neticesinde 4 deniz haydudu etkisiz hale getirilerek, teknede bulunan ve deniz haydutluğunda kullanılan malzemelere el konuldu. (aa)