T24 LogoT24 Logo
Dünya

Gelibolu fırkateyni korsanların peşinde

22 Nisan 2010 12:50

NATO Daimi Deniz Görev Grubu emrinde görev yapan TCG Gelibolu Fırkateyni'nin takibi sonucu, 12 deniz haydudunun etkisiz hale getirildiği ve deniz haydutluğunda kullanılan malzemelere el konulduğu bildirildi.
     Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgi notuna göre, NATO Daimi Deniz Görev Grubu emrinde görev yapan TCG Gelibolu Fırkateyni tarafından, dün saat 12.30'da, Seyşel Adaları'nın kuzeydoğusunda 640 mil mesafede, Liberya bayraklı M/V SAFMARINE CUNENE isimli ticaret gemisine saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen ve şüpheli faaliyetlerde bulunan iki tekne tespit edildi.
     Yapılan uyarılar ve manevralar sonucu deniz haydutlarına ait teknelerin durdurulduğu belirtilen bilgi notunda, SAT komandoları tarafından yapılan müdahale sonucu teknelerin içindeki 8 deniz haydudunun etkisiz hale getirildiği, teknelerde bulunan ve deniz haydutluğunda kullanılan malzeme ile saldırı maksatlı 5 bıçağa da el konulduğu kaydedildi.
     Bilgi notunda, söz konusu faaliyetin hemen akabinde, TCG Gelibolu'nun bölgede saldırıya uğrayan Malta bayraklı M/V INA isimli gemiye yardım etmek için harekete geçtiği ve deniz haydutlarına ait bir teknenin durdurulduğu vurgulandı.
     Bilgi notuna göre, SAT komandoları tarafından kısa süre içerisinde gerçekleştirilen boarding harekatı neticesinde 4 deniz haydudu etkisiz hale getirilerek, teknede bulunan ve deniz haydutluğunda kullanılan malzemelere el konuldu. (aa)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24