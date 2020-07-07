Gelibolu'daki yangın kontrol altına alındı; 450 hektar alan kül oldu

Gelibolu Yarımadası'nda, Gelibolu ilçesi Ilgardere ile Eceabat ilçesi Yalova köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı. Günün ilk ışıkları ile ortaya çıkan görüntü facianın boyutlarını gözler önüne serdi. Çıkan yangında yaklaşık 450 hektar alan kül oldu.

Çanakkale'de dün 16.00 sularında çıkan orman yangını bu sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Çanakkale Belediyesi ve Gelibolu Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi, şehitliklerden uzak alanda etkili olan alevleri kontrol altına alabilmek için gece boyunca yerden müdahaleyi sürdürdü.

Havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale, sabah saatlerinde tekrar başlatıldı. Rüzgarında etkisiyle geniş alana yayılan yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Gelibolu'da çıkan yangın ile ilgili yaptığı açıklamada "Sabah 05.10 saatlerinde tekrar havadan müdahalelerimize başladık. Normalde gece rüzgarın hızı düşmesi gerekirken biz burada 50 ile 70 km hızla hareket eden bir rüzgarla mücadele ettik. Buna rağmen müdahalelerimize devam ettik. An itibariyle yangını kontrol altına aldık. Soğutma faaliyetlerimize başladık,devam ediyoruz" dedi. (ANKA)