Gelenler beni öldürebilir

T24- CHP Sivas Milletvekili Malik Özdemir, İmralı Cezaevi’ndeki yeni odası tartışma yaratan terörist Abdullah Öcalan’ın Adalet Bakanlığı yetkililerine “İmralı’ya nakledilen mahkumlar tarafından öldürülme korkusu yaşadığını” söylediğini açıkladı.

Milliyet gazetesinin haberine göre, geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı yetkililerinden Öcalan hakkında bilgi alan Özdemir, Öcalan’ın bakanlık yetkililerine “nakledilen mahkumlardan biri tarafından öldürülmekten korktuğu” endişesini dile getirdiğini belirterek, şunları söyledi:

“Öcalan’ın yer sıkıntısı yok. Can derdine düşmüş. Verilen bilgilere göre, Öcalan ölüm korkusu yaşıyor. İmralı’daki diğer mahkumlar tarafından öldürülme korkusuna kapılmış. Sürekli bahaneler çıkarıyor. İstediği isimleri İmralı’ya getirtemediği için, bu mahkûmları istemiyor. Adalet Bakanlığı’ndan insan hakları ihlali veya başka bir konuda talebi olmamış. Sokağı tetiklemenin yolu da memnuniyetsizliğini dile getirmek. 17 cm için sorun yok.



‘Arkadaşlarını istiyor’



Gördüğüm kadarıyla, buradaki PKK’lıları değiştirmek ve kendi arkadaşlarını getirmek istiyor. Bu yüzden de gündemi saptırıyor. Eğer, odadan ya da başka bir şeyden sıkıntısı olsa, şimdiye kadar dünyayı ayağa kaldırırlardı. Yerinin standatlarının ne kadar yüksek olduğunu herkes biliyor. Bu konuda istedikleri başvuruyu da yapsalar bir şey çıkmaz.”

Öcalan’ın bulunduğu İmralı Cezaevi’ne, bir süre önce PKK’lı teröristler Hasbi Aydemir, Şeyhmus Poyraz, Cumali Karasu, Bayram Kaymaz ile yasadışı TİKKO örgütünün üst düzey yöneticilerinden Hakkı Alkan nakledilmişti. Edinilen bilgilere göre, Öcalan’ın eski yerinde odasıyla içiçe olan tuvalet ve banyo, yeni düzenlemede 2.01 metrekarelik ayrı bölüm olarak odanın içinde ayrılarak kapatıldı. Öcalan’ın, bu durumu “Koku gelmiyor, daha hijyenik” diye değerlendirdiği ve memnuniyetini ifade ettiği belirtildi.

Öcalan’ın isteği üzerine, yeni odasına klima ve buzdolabı konulmadığı bildirilirken, disiplin cezası nedeniyle televizyon izleyemediği ancak radyosunun bulunduğu kaydedildi. Öcalan’ın burnunda akıntı olduğu, rahatsızlığı nedeniyle doktor kontrolünden geçirilerek kendisine sprey ve ilaç verildiği belirtildi.