Gelenekselleştirilecek 'Yüzyılın Devlet Adamı' ödülü Erdoğan'a verilecek

Türkiye genelindeki Roman derneklerinin temsilcilerinin davet edildiği etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Büyük Roman Ödülü-Yüzyılın Devlet Adamı" ödülü verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Şubat Cuma günü Bursa'da olacak. Cuma namazını Ulu Cami'de kılacak Erdoğan, toplu açılış törenine ve Türkiye Romanlar Konfederasyonun'un düzenleyeceği "Büyük Roman Buluşması"na katılacak.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Türkiye Romanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar'ın verdiği bilgiye göre, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezinde yapılacak etkinlikte 81 ilden Roman temsilcileri yer alacak.



Türkiye genelindeki Roman derneklerinin temsilcilerinin davet edildiği etkinlikte, Erdoğan'a, "Büyük Roman Ödülü-Yüzyılın Devlet Adamı" ödülü verilecek.

İlk kez verilecek ödülün geleneksel hale geleceğini ifade eden Çokyaşar, "bir dünya lideri" olarak nitelediği Erdoğan'a bu ödülü vermeyi kararlaştırdıklarını söyledi. Çokyaşar, "Sayın Cumhurbaşkanımıza Romanların ahde vefa borcu vardır. Kendisini bu camia çok sevmiştir, bir rol model olarak kabul etmiştir" dedi.