Geleneksel tatlardan koyun yoğurdu yeniden trend oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Geleneksel yörük kültürüne ait yöntemlere bağlı kalarak koyun yoğurdu üretimi yapan üretici İlhan Demir, üretimine başladığı koyun yoğurdunun yeniden trend olduğunu söyledi. Özellikle çocukların severek tükettiğini belirten Demir, yoğurdu kokusuz bir şekilde üretmenin püf noktalarını paylaştı.

Kokusuz koyun yoğurduna talep artıyor Nazilli’de geliştirilen kokusuz koyun yoğurdu tüketiciler tarafından büyük beğeni topladı. Aydın Hedef internet haberden Lütfi Özkal’ın haberine göre, uzun süredir tarım ve hayvancılık yapan İlhan Demir, tarafından üretimine başlanılan yoğurdun en büyük özelliği çocuklar ve yetişkinler tarafından yadırganan koyun yoğurdu kokusunun olmaması.

"Küçük çocuklar çok seviyor"

Geleneksel yörük kültürüne ait yöntemlere bağlı kalarak koyun yoğurdu üretimi yapan üretici İlhan Demir, yoğurdun kokusuz olmamasını ise hayvanın beslenmesine, sağım tekniğine ve mayalama tekniğine bağlı olduğunu açıkladı.

Demir, ”İçeriğindeki yüksek besin ve mineral değerleri sayesinde özellikle çocukların ve gençlerin zihinsel ve fiziksel gelişimine büyük katkı sağlayan koyun yoğurduna talep oldukça yüksek. Üretimini artırmayı hedefliyorum. Bu sayede unutulmuş bir lezzeti de geleneksel yöntemlerle insanlara ulaştırmak istiyorum” dedi.

Şu anda kısıtlı olan üretimin büyük bir kısmının abone müşteriler tarafından tüketildiğini belirten Demir, yakın tarihte artıracağı kapasite ile daha geniş yelpazede hizmet vermeyi planlıyor. Siparişleri evlere teslim ederek müşterilerine ulaşan Demir, gördüğü ilgiden memnun olduğunun altını çizdi.