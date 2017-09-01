T24 LogoT24 Logo
Gündem

Geleneksel cami çıkışı bayramlaşması kamerada

Abdullah KÖSE/AKKUŞ, (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Akkuş ilçesi Çayıralan mahallesinde geleneksel hale getirilen bayramlaşma geleneği yine yoğun katılımla gerçekleştı

01 Eylül 2017 13:59

Abdullah KÖSE/AKKUŞ, (Ordu), (DHA)- ORDU\'nun Akkuş ilçesi Çayıralan mahallesinde geleneksel hale getirilen bayramlaşma geleneği yine yoğun katılımla gerçekleştı. Cami içi ve çevresine konulan kemaralarla bayramlaşma internetten canlı olarak yayınlandı.
Ordu\'nun Akkuş ilçesi Çayıralan mahallesinde uzun yıllardır imamlık yapan Yusuf Kırca, geçtiğimiz bayramlarda cemaatin bayramlaşmadan camiden çıkmasına izin vermiyordu. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı\'nda ise herkesin serbest olduğunu istediğini yapabileceğini söyledi. Bu sözlere üzerine cemaat kendiliğinden bayramlaşmak için sıraya girdi. Oluşan uzun kuyrukta bayramlaşan Çayıralanlılar, bu Kurban Bayramı\'nda da geleneği devam ettirerek bayramlaşmadan cami bahçesinden çıkmadı. Bu kez onları bir de sürpriz bekliyordu. İmam Kırca\'nın cami içi ve çevresine koydurttuğu kameralarla bayramlaşma internet üzerinden yayınlandı. Kırca, bayramlarda ve cenazelerde bulunamayanlar için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Abdullah KÖSEAKKUŞ Ordu DHA ORDU AkkuşCami içiOrdu AkkuşYusuf KırcaRamazan BayramıBuBayramıBu kezKırcaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24