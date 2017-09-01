Geleneksel cami çıkışı bayramlaşması kamerada

Abdullah KÖSE/AKKUŞ, (Ordu), (DHA)- ORDU\'nun Akkuş ilçesi Çayıralan mahallesinde geleneksel hale getirilen bayramlaşma geleneği yine yoğun katılımla gerçekleştı. Cami içi ve çevresine konulan kemaralarla bayramlaşma internetten canlı olarak yayınlandı.

Ordu\'nun Akkuş ilçesi Çayıralan mahallesinde uzun yıllardır imamlık yapan Yusuf Kırca, geçtiğimiz bayramlarda cemaatin bayramlaşmadan camiden çıkmasına izin vermiyordu. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı\'nda ise herkesin serbest olduğunu istediğini yapabileceğini söyledi. Bu sözlere üzerine cemaat kendiliğinden bayramlaşmak için sıraya girdi. Oluşan uzun kuyrukta bayramlaşan Çayıralanlılar, bu Kurban Bayramı\'nda da geleneği devam ettirerek bayramlaşmadan cami bahçesinden çıkmadı. Bu kez onları bir de sürpriz bekliyordu. İmam Kırca\'nın cami içi ve çevresine koydurttuğu kameralarla bayramlaşma internet üzerinden yayınlandı. Kırca, bayramlarda ve cenazelerde bulunamayanlar için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

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