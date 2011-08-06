T24 - Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Yılmaz, Org. Hayri Kıvrıkoğlu'nun Kara Kuvvetleri Komutanı olmasını "gelenek bozuldu" diye eleştirenlere hatırlatmada bulundu. Yılmaz, merhum Başbakan Bülent Ecevit döneminde "görevi devretmekte olan Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu ile dönemin Başbakanı Bülent Ecevit arasında yapılan anlaşmayla teamülün dışına çıkılarak Orgeneral Edip Başer değil, kıdemde ikinci sıradaki Org. Aytaç Yalman Kara Kuvvetleri’ne getirildi" dedi.



Mehmet Yılmaz'ın "‘Gelenek bozuldu’ diyenlere tarih dersi" başlığıyla yayımlanan (6 Ağustos 2011) yazısı şöyle:

‘Gelenek bozuldu’ diyenlere tarih dersi



Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu’nun, Orgeneral Aslan Güner’den daha kıdemsiz olmasına rağmen Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na getirilmesi bazı çevrelerce “Gelenek bozuldu” diye eleştiriliyor. Ben de tebessüm ile karşılıyorum bu eleştirileri.



Hafızası zayıf bir toplumuz, bu olayda bir kez daha ortaya çıkan bir gerçek bu. O nedenle bir hatırlatma yapacağım.



Şu anda eleştirilen konu, Org. Kıvrıkoğlu ve Org. Güner’in geçmiş terfilerindeki sıralamanın dikkate alınmamış olması.



Her iki subay da 2008’deki YAŞ’ta orgeneral oldular. Güner birinci sırada, Kıvrıkoğlu ikinci sırada terfi etmiş.



Korgeneralliğe terfilerinde de benzer bir durum var. 2004 YAŞ’ında korgeneralliğe terfi ederlerken Güner birinci, Kıvrıkoğlu 4. sırada yer almış.





Bu tabloya bakınca Org. Güner’in daha kıdemli olduğu görülüyor. Eleştiriler de bundan kaynaklanıyor, “Daha kıdemli olan geride kaldı, gelenek bozuldu” diye!



Oysa benzer bir durum Bülent Ecevit’in başbakanlığı döneminde de yaşandı.



Ve “geleneklerin bozulmasını” isteyen de doğrudan doğruya ordunun en üst yöneticisiydi, zamanın Genelkurmay Başkanı idi.



Orgeneral Hilmi Özkök’ün Genelkurmay Başkanı olduğu 2002 yılındaki YAŞ’ta Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na kıdemi itibarıyla Orgeneral Edip Başer’in getirilmesi bekleniyordu. Başer ve Yalman 1998’deki YAŞ’ta orgeneralliğe birlikte terfi etmişlerdi. Başer birinci, Yalman ikinci sırada terfi etmişti. Üstelik Yalman Jandarma Genel Komutanı’ydı ki, Jandarma’dan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na geçiş de teamülde rastlanan bir durum değildi.



O sırada görevi devretmekte olan Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu ile dönemin Başbakanı Bülent Ecevit arasında yapılan anlaşmayla teamülün dışına çıkılarak Başer değil kıdemde ikinci sıradaki Aytaç Yalman Kara Kuvvetleri’ne getirildi.



Sonradan yapılan açıklamalarda, Özkök-Başer ikilisinin irtica ile mücadelede yetersiz kalacağı, Yalman’ın Özkök’ün yanına “kontrol amaçlı” yerleştirildiği ortaya çıktı.



Oysa Özkök, Başer ile çalışmak istiyordu ve bütün hazırlıklarını ona göre yapmıştı.



Başer’in emekli edilmesinin ordunun tepesindeki dengeleri nasıl değiştirip, etkilediğini hep birlikte yaşadık.



Bugün generallerin tutuklanmasına, yargılanmasına yol açan olaylar o dönemdeki altüst oluşun da bir sonucudur.



Gördüğünüz gibi teamül ilk kez bozulmuyor! Bizzat askerin kendisi de gerekli gördüğünde o geleneği yok sayabiliyor.