Gelen tepkiler üzerine Türk Tarih Kurumu'ndan Anıtkabir'e ziyaret

Türk Tarih Kurumu’nun Anıtkabir ziyaretini iptal etmesine tepki olarak bazı akademisyenler Ata’yı ziyarete gitti. Aralarında Tarihçi İlber Ortaylı’nın da bulunduğu bir grup, mozeleye çelenk koydu, özel deftere düşüncelerini yazdılar.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre TTK, 18. Türk Tarih Kongresi öncesinde Anıtkabir ziyaretini son dakika programdan çıkarmıştı. Bu değişim tepki çekti. Bazı tarihçiler ve akademisyenler tepki olarak Anıtkabir'e gitme kararı aldı. Bu gelişme üzerine bazı TTK yöneticileri de kongre öncesinde sabah saatlerinde Anıtkabir'e gitti.

Fox TV'de Çalar Saat programını hazırlayan Gazeteci İsmail Küçükkaya da dün konuya ilişkin haberleri gösterdikten sonra Tarihçi Ortaylı'nın kendisine gönderdiği mesajı sosyal medya hesabından duyurdu. Yayımlanan mesaj şöyle:

“Bugün Türk Tarih Kurumu toplantısı öncesinde İlber ((Ortaylı) hocamız Anıtkabir'e gidecek ve özel deftere günün anlamına dair bir mesaj yazacak. Atamıza olan sonsuz teşekkür duygularımızla..”