Gelen gideni arattı



Aragones, ligde 6 haftada sadece 6 puan toplarken, Zico'nun ilk sezonunda sarı-lacivertliler 6 maçta 13 puan, geçen sezon da 9 puan toplamıştı.





Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Luis Aragones, ligde ilk 6 haftalar sonunda yapılan değerlendirmede, son iki yıl sarı-lacivertli takımı çalıştıran Brezilyalı teknik direktör Zico'nun gerisinde kaldı.



İspanya Milli Takımı'nı Avrupa Şampiyonu yaptıktan sonra Fenerbahçe'nin başına gelen Aragones, sarı-lacivertli takımla lige iyi bir başlangıç yapamadı. Aragonesli Fenerbahçe, ligin ilk maçında deplasmanda Gaziantepspor'a yenilirken, ilk galibiyetini 2. haftada kendi sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında aldı.



Ligde deplasmanda yaptığı 3 maçı da yitiren Aragones yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon kendi sahasında da Kayserispor'a 4-1 gibi farklı bir skorla yenilince, tribünlerde ''I love you Zico'' tezahüratları yapıldı.



ARAGONESLİ FENERBAHÇE'NİN İLK 6 HAFTASI



Ligde yaptığı 6 maçta 4 yenilgi, 2 galibiyet alan Aragones yönetimindeki Fenerbahçe, 6. hafta sonunda 6 puan toplarken, 8 gol atıp, 9 gol yedi ve 12. sırada yer aldı.



Fenerbahçe'nin bu sezon ligin ilk 6 haftasında aldığı sonuçlar şöyle:



1. hafta Gaziantepspor-Fenerbahçe...................: 1-0



2. hafta Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0



3. hafta Hacettepe-Fenerbahçe.......................: 2-1



4. hafta Fenerbahçe-Gençlerbirliği..................: 3-0



5. hafta Sivasspor-Fenerbahçe.......................: 2-1



6. hafta Fenerbahçe-Kayserispor.....................: 1-4



ZİCO İLK SEZONUNDA 6 MAÇTA 13 PUAN TOPLADI



Fenerbahçe'ye 100. yılında şampiyonluğu kazandıran teknik direktör olarak tarihe geçen Brezilyalı teknik direktör Zico, takımın başına geldiği 2006-07 sezonunda ilk 6 haftada 13 puan topladı.



Zicolu Fenerbahçe, 2006-07 sezonunda ilk 6 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de yenilgi alırken, 16 gol atıp, kalesinde 6 gol gördü ve 13 puanla 2. sırada yer aldı.



Zico'nun ilk sezonunda ilk 6 hafta maçlarının sonuçları şöyle:



1. hafta Fenerbahçe-Kayseri Erciyesspor........: 6-0



2. hafta Gençlerbirliği-Fenerbahçe.............: 0-2



3. hafta Fenerbahçe-Çaykur Rizespor............: 2-1



4. hafta Sakaryaspor-Fenerbahçe................: 2-1



5. hafta Fenerbahçe-Antalyaspor................: 4-2



6. hafta Sivasspor-Fenerbahçe..................: 1-1



GEÇEN SEZON 6 MAÇTA 9 PUAN VARDI



Geçen sezon ise Zico yönetimindeki Fenerbahçe, ligde ilk 6 haftada 9 puan topladı.



Sarı-lacivertliler, 2007-08 sezonunda 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alırken, 6 gol atıp, 6 gol yedi ve 9 puanla 9. sırada yer aldı.



Zico'nun ikinci sezonunda ilk 6 hafta maçlarının sonuçları ise şöyle:



1. hafta İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0



2. hafta Fenerbahçe-Gaziantepspor...................: 2-1



3. hafta Fenerbahçe-Sivasspor.......................: 1-0



4. hafta Gençlerbirliği OFTAŞ Spor-Fenerbahçe.......: 1-1



5. hafta Fenerbahçe-Çaykur Rizespor.................: 1-1



6. hafta Bursaspor-Fenerbahçe.......................: 1-1

