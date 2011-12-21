T24 LogoT24 Logo
Dünya

Gelecekte daha çok parlayacaklar

Forbes dergisi, yarının en parlak isimleri olacağına inandığı ‘30 yaş altı en başarılı gençleri’ açıkladı. Listede siyasetten sanat ve bilime, finanstan teknol

21 Aralık 2011 02:00

 
T24 - Forbes dergisi, yarının en parlak isimleri olacağına inandığı ‘30 yaş altı en başarılı gençleri’ açıkladı. Listede siyasetten sanat ve bilime, finanstan teknoloji ve eğlenceye pek çok kategori yer alıyor.

Gelecekte daha çok parlayacaklar


Radikal gazetesinde yer alan haber göre; günümüzün gelecek vaat eden gençlerinin başında Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, pop yıldızı Lady Gaga, şarkıcı Justin Bieber, insan hakları savunucusu Ronan Farrow, İngiliz şarkıcı Adele, ABD’li rapçi Lil Wayne, oyuncu Ashley ve Mary-Kate Olsen kardeşler, şarkıcılar Rihanna ve Katy Perry geliyor. Listede, basketbol oyuncusu LeBron James, fotoğraf sanatçısı Artist JR, film yapımcısı David Ellison, genç bilim dehası Danielle Fong, oyuncu Will Smith’in kızı Jaden Smith, Goldman Sachs’in en genç yöneticisi Kunal Shah, şarap üreticisi Gavin Chanin de yer alıyor.

12 kategorinin bulunduğu, her kategoriden 30 ismin yer aldığı liste derginin ocak ayı baskısında da yayımlanacak.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24