Gelecekte daha çok parlayacaklar



T24 - Forbes dergisi, yarının en parlak isimleri olacağına inandığı ‘30 yaş altı en başarılı gençleri’ açıkladı. Listede siyasetten sanat ve bilime, finanstan teknoloji ve eğlenceye pek çok kategori yer alıyor.







Radikal gazetesinde yer alan haber göre; günümüzün gelecek vaat eden gençlerinin başında Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, pop yıldızı Lady Gaga, şarkıcı Justin Bieber, insan hakları savunucusu Ronan Farrow, İngiliz şarkıcı Adele, ABD’li rapçi Lil Wayne, oyuncu Ashley ve Mary-Kate Olsen kardeşler, şarkıcılar Rihanna ve Katy Perry geliyor. Listede, basketbol oyuncusu LeBron James, fotoğraf sanatçısı Artist JR, film yapımcısı David Ellison, genç bilim dehası Danielle Fong, oyuncu Will Smith’in kızı Jaden Smith, Goldman Sachs’in en genç yöneticisi Kunal Shah, şarap üreticisi Gavin Chanin de yer alıyor.



12 kategorinin bulunduğu, her kategoriden 30 ismin yer aldığı liste derginin ocak ayı baskısında da yayımlanacak.







